Rauchsäule über Wichtrach – Polizei findet Leiche nach Brand In einem Haus in Wichtrach, das am Sonntag durch ein Feuer zerstört worden ist, wurde eine leblose Person gefunden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Die Rauchsäule über Wichtrach war weitherum sichtbar. Foto: zvg/Roland Baur

Kurz nach 9.30 Uhr am Sonntag wurde der Kantonspolizei Bern ein Brand in Wichtrach gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Wohnbereich eines Restaurants bereits im Vollbrand. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Nachmittag hinein, ein Übergreifen der Flammen auf den Gastronomieteil sowie angrenzende Gebäude konnte aber verhindert werden. Der Wohnbereich wurde allerdings komplett zerstört, da die Feuerwehr nicht rechtzeitig bis zum Brandherd vordringen konnte – zu gross war die Einsturzgefahr.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich gemäss Mitteilung der Kantonspolizei fünf Personen im Gebäude. Vier konnten sich selbstständig ins Freie retten, ein Bewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital transportiert.

Im Zuge der Nachlöscharbeiten fanden die Einsatzkräfte schliesslich eine leblose Person im Gebäude. Die formelle Identifikation steht zwar noch aus, doch geht die Polizei davon aus, dass es sich dabei um den vermissten Bewohner handeln dürfte.

Die Bernstrasse wurde für die Dauer des Einsatzes für mehrere Stunden bis etwa 15.30 Uhr gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Ermittlungen zur Brandursache sind im Gang.

mb