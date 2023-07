Offenes Feuer mitten in der Gaststube: Im Gran Sasso wird das Essen vor den Augen der Gäste zubereitet. Fotos: Sabina Bobst

Das Gran Sasso ist eines dieser Restaurants im Quartier, an dem man tausendmal vorbeifährt, bevor man es schliesslich betritt. Es liegt an der Manessestrasse in Wiedikon, genau dort, wo man die Auffahrt auf die Autobahn nimmt und alle etwas beschleunigen. Es ist also laut.