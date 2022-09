Grosseinsatz in Thalwil – Feuerwehr kämpft stundenlang gegen Brand in Wohnhaus In der Nacht auf Mittwoch ist in Thalwil ein Mehrfamilienhaus durch ein Feuer komplett zerstört worden. 26 Personen mussten evakuiert werden. Martin Steinegger

Die Löscharbeiten an dem alten Haus in Thalwil waren wegen immer wieder aufflackernder Glutnester anspruchsvoll. Foto: Kantonspolizei Zürich

Einen schwierigen Grosseinsatz mussten Feuerwehrleute und weitere Einsatzkräfte in der Nacht auf Mittwoch in Thalwil leisten. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, brach am Dienstagabend gegen 23.15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Breitelistrasse ein Brand aus. Die Rettungskräfte seien vor Ort auf eine «herausfordernde Situation» gestossen.

Der Grund: Das betroffene Mehrfamilienhaus ist mit zwei weiteren Mehrfamilienhäusern in einer Reihe verbunden. So galt es, zu verhindern, dass die Flammen auf das Nachbargebäude übergreifen. Dies dauerte mehrere Stunden. Die Feuerwehr musste gegen diverse Glutnester und immer wieder aufflammende Brandstellen im Dachstock ankämpfen.

Das Feuer war in der Nacht weitherum zu sehen. Foto: Yves Baumann

Zur Unterstützung der Ortsfeuerwehren standen das Drohnenpikett von Schutz und Rettung Zürich, eine Baustatikerin sowie für das Abdecken des Dachs ein Kran mit Greifer im Einsatz. Gegen 6.30 Uhr war der Brand eingedämmt. Die Löscharbeiten dürften jedoch aufgrund diverser Glutnester noch einige Stunden andauern.

26 Personen evakuiert

Die Kantonspolizei Zürich hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens könne zurzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Wegen des Brandes und der starken Rauchentwicklung mussten 26 Bewohnerinnen und Bewohner aus der betroffenen und der angrenzenden Liegenschaft evakuiert werden. Die Gemeinde Thalwil nahm sich der Bewohnerinnen und Bewohner an und organisierte für 4 Personen eine Unterkunft. Die restlichen Bewohner wurden privat untergebracht.

Nach Abschluss der Löscharbeiten soll geprüft werden, ob die Bewohner der evakuierten Nachbarliegenschaft wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können. Mehrere Personen wurden durch die Sanität medizinisch kontrolliert. Es gab jedoch keine verletzten Personen.

