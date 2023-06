Zwischen Wallisellen und Oerlikon – 9 Millionen für ein paar Meter Veloweg durch das Feuerwehrgebäude Zwischen Wallisellen und Oerlikon ist eine Veloschnellroute geplant. Für die vier Spuren muss das Werk- und Feuerwehrgebäude umgebaut werden – für 9 Millionen Franken. Alexander Lanner

Der heutige Bahnweg wird durch das neue Bahntrassee und die neue 590 Meter lange Bahnbrücke verdrängt. Die neue Veloschnellroute verläuft weiter rechts, mitten durch das rote Werk- und Feuerwehrgebäude. Foto: all

Fast auf den Tag genau 13 Jahre ist es her, seit Wallisellen das neue Werk- und Feuerwehrgebäude einweihen konnte. Mit einem zweitägigen Fest wurde Ende Mai 2010 der Bau, der nach den Vorgaben der 2000-Watt-Gesellschaft ausgeführt wurde, feierlich in Betrieb genommen. Und nun muss er schon wieder angepasst werden – und zwar für 9 Millionen Franken.

Grund dafür, dass bei einem Grossteil des Gebäudes kein Stein auf dem anderen bleibt, ist die Veloschnellroute. Denn zwischen Wallisellen und Zürich-Oerlikon plant der Kanton eine vierspurige Verbindung. Für die rund 2 Kilometer hatte der Kantonsrat bereits Ende 2021 rund 23,2 Millionen Franken gesprochen – macht 11’650 Franken pro Meter. Weil das rund 100 Meter lange Werk- und Feuerwehrgebäude der geplanten Linienführung im Weg steht, muss es angepasst werden.

SBB verdrängen heutigen Veloweg

Hintergrund dieser baulichen Veränderungen sind die Pläne der SBB. Im Rahmen des 2,9-Milliarden-Projekts Mehrspur der SBB – zu dem unter anderem auch der Bau des Brüttenertunnels gehört – wird das Unterland ohnehin an vielen Stellen regelrecht umgepflügt. Der Kanton Zürich hat sich deshalb dazu entschieden, gleichzeitig die Veloinfrastruktur in den direkt betroffenen Gemeinden zu modernisieren.

Bereits heute besteht zwischen Wallisellen und Zürich-Oerlikon mit dem Bahnweg eine Verbindung für Fussgängerinnen und Velofahrer. Dieser wird allerdings durch das SBB-Grossprojekt Mehrspur verdrängt. Denn an dieser Stelle ist eine eingleisige, rund 590 Meter lange Bahnbrücke geplant. Sie soll dafür sorgen, dass künftig die Züge von Wallisellen nach Zürich-Oerlikon verkehren können, ohne den Gegenverkehr zu behindern.

So könnte dereinst die Veloschnellroute zwischen Wallisellen und Oerlikon aussehen. Links ist die eingleisige Bahnbrücke zu sehen. Visualisierung: SBB

Für den heutigen Bahnweg ist somit kein Platz mehr vorhanden. Die neue und 4,8 Meter breite Veloschnellroute soll zwar immer noch entlang der Gleise führen, aber einige Meter weiter südlich. Allerdings steht dort wie erwähnt seit 2010 das Feuerwehr- und Werkgebäude. Zwischen ihm und dem neuen Bahntrassee ist schlicht kein Platz für die vier Velospuren.

Ein Dach für den Veloverkehr

Was der 9-Millionen-Umbau des Werk- und Feuerwehrgebäudes genau beinhaltet, ist nun bekannt. Die Pläne dafür liegen in Wallisellen öffentlich auf – und die haben es in sich: Um Platz für die Veloschnellroute zu schaffen, wird die rund 100 Meter lange Nordfassade des Werk- und Feuerwehrgebäudes abgebrochen. Die neue Aussenmauer wird etwas nach Süden verschoben, damit die Veloschnellroute Platz findet. Eine Ausnahme bei dieser Verschiebung gibt es allerdings: Ein Teil des Gebäudes behält ab dem ersten Obergeschoss seine jetzige Nordfassade. Nur darunter, im Erdgeschoss, wird die Gebäudewand verschoben. So kann man künftig auf rund 30 Metern unter einem Dach durch eine Art Galerie radeln.

Die vorgeschriebene Breite für Veloschnellrouten von 4,8 Metern wird unter dem Dach knapp nicht erreicht. Dafür ist die Durchfahrt mit einer Höhe von 2,52 Metern grosszügig konzipiert.

Blau eingerahmt ist die neue Galerie für den Veloverkehr zu erkennen. Foto: PD

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt: Das Gebäudevolumen, das durch diese Anpassungen am Gebäude verloren geht, wird mit verschiedenen Anbauten und Aufstockungen kompensiert.

Kanton und SBB tragen die Kosten

Marcel Amhof, Kommunikationsverantwortlicher der Stadt Wallisellen, kann bestätigen, dass die Kosten für Anpassungen am Werk- und Feuerwehrgebäude rund 9 Millionen Franken betragen. «Sie werden durch den Kanton Zürich als Auftraggeber der Veloschnellroute und – zu einem anderen Anteil – durch die SBB als Auslöser der Bahnausbauten mit dem Projekt Mehrspur Zürich–Winterthur und der dadurch notwendigen Verschiebung des Bahnweges getragen», führt Amhof weiter aus. Somit sind diese 9 Millionen Franken irgendwo in den 23,2 Millionen für die Veloschnellroute und den 2,9 Milliarden Franken für das SBB-Projekt bereits einberechnet.

Das Baubewilligungsverfahren startet noch im Juni. «Bis zum Baubeginn werden die Ausschreibungsunterlagen erstellt, die Arbeiten ausgeschrieben und vergeben. Danach erfolgen die Bauvorbereitung mit Erstellung und Einrichtung der Provisorien sowie die Umzüge von gewissen Betriebsbereichen der Feuerwehr und der Werke AG für die Bauzeit», führt Amhof weiter aus. Nach heutiger Planung und im Falle einer vorliegenden Baubewilligung sind die Umbauarbeiten im Jahr 2025 geplant.

Politik steht hinter dem teuren Ausbau

Dass extra für eine Veloschnellroute bei einem nahezu neuen Gebäude ein solch massiver Eingriff geplant ist, stört die Politik nicht besonders. Die 23,2 Millionen Franken für die Veloschnellroute hatte der Kantonsrat 2021 einstimmig beschlossen. Einzig Barbara Grüter (SVP, Rorbas) und Daniela Rinderknecht (SVP, Wallisellen) übten an der damaligen Ratssitzung Kritik. Dass die Veloschnellroute durch das Werk- und Feuerwehrgebäude führe, sei mit unverhältnismässigen Änderungen und Kosten verbunden, die nicht unbedingt nötig wären, sagte Grüter damals. Und Rinderknecht fragte: «Sind wir als Wohlstandsgesellschaft wirklich schon so weit, dass wir ein bestehendes neues Gebäude umbauen müssen, nur um eine Veloschnellroute auszubauen? Das macht mir wirklich Bauchweh.»

Rinderknecht hinterfragte das Projekt schon 2019. Bereits damals wollte sie in einer Anfrage vom Regierungsrat wissen, ob es im Sinne des Regierungsrates sei, ein Teilgebäude auszuhöhlen oder teilweise neu zu erbauen, nur um eine Veloschnellroute zu ermöglichen. Zu dieser Zeit lag sogar noch als alternative Linienführung ein Umweg um das Werk- und Feuerwehrgebäude vor.

Die Route um das Gebäude wurde aber alsbald verworfen, da dadurch die Ausfahrt für die Feuerwehr tangiert worden wäre. Somit bleibt bis heute der Umbau eines 2010 errichteten Gebäudes für 9 Millionen Franken die beste Lösung. Übrigens: Wie die Bauabrechnung aus dem Jahr 2011 zeigt, hat die Erstellung des Werk- und Feuerwehrgebäudes rund 18,7 Millionen Franken gekostet.

