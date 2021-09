Brand im Zürcher Kreis 4 – Feuerwehr musste sich drei Stunden durch dichten Rauch tasten Brennende Verpackungen haben am Montagnachmittag an der Langstrasse einen Grosseinsatz ausgelöst. Noch ist unklar, wie es zum Brand kam. Lisa Aeschlimann

So sah es am Montagabend aus: Dichter Rauch zwischen Helvetiaplatz und Badenerstrasse. Foto: Keystone

Am Morgen danach stinkt es an der Ecke Langstrasse/Kanzleistrasse noch immer. Der ätzende Geruch beisst sich durch die Maske und bleibt dort hängen. Die Schaufenster des Kleiderladens My Fashion Fox sind schwarz vom Russ, oberhalb des Lüftungsschachts bläst ein Gerät Rauch aus dem Gebäude. Forensiker, Kantonspolizisten und Feuerwehrleute diskutieren etwas geschützt in der Seitengasse die Lage.

Am Montagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, ist im dritten Untergeschoss des Geschäftshauses vis-à-vis dem Kanzleiareal ein Feuer ausgebrochen.

Schutz & Rettung war mit einem Grossaufgebot vor Ort – zeitweise waren mehr als 50 Berufs- und Milizfeuerwehrleute sowie die Sanität im Einsatz. Dicker, beissender Rauch lag in der Luft, den man teilweise bis zum Limmatplatz riechen konnte.