WM-Auftakt in Zürich – Fifa serviert lauwarmes Raclette zum Schweizer Sieg Die Schweiz siegt in Katar gegen Kamerun. Im Sommer hätte es ein Hupkonzert gegeben. Jetzt dominiert selbst im Fifa-Museum die So-what-Stimmung. Daniel Schneebeli

Die Schweiz schiesst ein Tor gegen Kamerun. Die Euphorie hält sich beim Public Viewing auf der Terrasse des Fifa-Museums in Grenzen. Foto: Urs Jaudas

Public Viewings gibts in Zürich nur wenige an dieser kuriosen Fussball-WM. Unmöglich darauf verzichten kann die Veranstalterin, die Fifa, die in Zürich ihren Hauptsitz hat. Im Fifa-Museum beim Bahnhof Enge werden die Spiele auf unzähligen Fernsehgeräten gezeigt.