Silvester-Operetten in Zürich – Figuren, die hemmungslos Champagner trinken Darfs zu Silvester etwas Humorvolles sein? Die neu gegründete Zürcher Kammeroper bringt Jacques Offenbachs Operetten auf die Bühne. Sara Belgeri

Die Zürcher Kammeroper bringt Jacques Offenbachs Operetten nach Zürich. Foto: Dennis Yulov

Verbotene Liebe, Betrug, Intrigen: Die Geschichten von Jacques Offenbach (1819–1880), der als Begründer der modernen Operette gilt, sind oft voll von Drama, aber eben auch von Komik. Das liegt vielleicht auch am Champagner, den seine Figuren exzessiv konsumieren.

So auch in den Offenbach-Werken «Pomme d’Api» und «Pépito», zwei komischen Opern in je einem Akt. Erstere wurde 1873 im Théâtre de la Renaissance uraufgeführt, Letztere 1853 im Théâtre des Variétés. Beide in Paris, versteht sich. Denn dort lebte und arbeitete Offenbach, der als Jakob Offenbach in Köln geboren wurde. Wenigen gelang es wohl so gut wie ihm, das ausschweifende Leben des Pariser Salons zu porträtieren.