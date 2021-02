Stadt Zürich prescht vor – Filippo Leutenegger will präventive Massentests Anders als in anderen Kantonen finden in Zürich nach den Sportferien keine regelmässigen Massentests an den Schulen statt. Die Stadt Zürich will jetzt einen Pilottest vorbereiten. Tim Wirth

Schul vorsteher Filippo Leutenegger möchte einen Pilottest in der Stadt Zürich vorbereiten. Foto: Samuel Schalch

Schon vor den Sportferien hat es der Zürcher Bildungsvorsteher angekündigt. In einem Brief an die Eltern der Schülerinnen und Schüler schrieb Filippo Leutenegger, die Stadt Zürich kläre mit dem Kanton ab, ob flächendeckende Massentests für die Volksschulen sinnvoll seien.

Nun sagt Stadtrat Leutenegger: «Wir würden gern repetitive Tests an einzelnen Schulen durchführen.» Es sei wichtig, wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen, um herauszufinden, ob und wie sich das Coronavirus in den Schulhäusern verbreite. Damit könnten in Zukunft Schulschliessungen verhindert werden.