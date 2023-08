Film-Highlights der Woche – Almodóvar stellt in «Strange Way of Life» die Cowboy-Männlichkeit auf den Kopf Dazu empfehlen wir Johnny Depp als französischen König und die zweite Staffel der Restaurantserie «The Bear». Gregor Schenker Matthias Lerf Pascal Blum

«Strange Way of Life»: In einer Grenzstadt lassen Silva (Pedro Pascal, l.) und Jake (Ethan Hawke) ihre alte Liebe wieder aufleben. Foto: PD/Pathé Films

Strange Way of Life

Western von Pedro Almodóvar, E 2023, 31 Min.

Bis zum nächsten abendfüllenden Film von Pedro Almodóvar dauert es noch ein bisschen: Vergangenen Herbst hat sich der spanische Regisseur aus der Adaption von «A Manual for Cleaning Women» zurückgezogen. Trotz Cate Blanchett in der Hauptrolle. Der Film sei zu gross für ihn, sagte Almodóvar. Er hat inzwischen einen neuen in Angriff genommen, doch der steckt noch in den Anfängen.

In der Zwischenzeit hat er dafür einen Kurzfilm abgedreht: «A Strange Way of Life», die Geschichte zweier Cowboys. Es ist Almodóvars erster Western. Jake (Ethan Hawke), Sheriff eines schäbigen Dorfes an der Grenze zu Mexiko, will einen jungen Mörder fassen. Dessen Vater Silva (Pedro Pascal) versucht, ihn davon abzuhalten. Besonders kompliziert daran ist, dass Jake und Silva vor zwanzig Jahren Liebhaber waren.

Ein intimes Werk, das den Männlichkeitswahn des Genres sachte auf die Schippe nimmt, Anspielungen auf «Brokeback Mountain» inklusive. Hawke und Pascal schaut man sowieso gerne zu.

Gezeigt wird der Film im Doppelpack mit einem anderen Almodóvar-Short, «The Human Voice». Auch der liefert grosses Schauspielkino: Tilda Swinton ist hier als eine Frau zu sehen, die obsessiv ihrem Ex nachtrauert. Als er anruft, versucht sie mit allen Mitteln, ihn zurückzugewinnen. (ggs)

Jeanne du Barry

Kostümfilm von Maïwenn, F 2023, 116 Min.

Am französischen Hof in Versailles herrschen strenge Regeln. Stehen, knien, rückwärtslaufen, für alles gibt es ein Protokoll. Besonders wichtig: «Auf keinen Fall dem König in die Augen schauen.» Aber Jeanne du Barry foutiert sich darum, als sie endlich diesem Ludwig XV. gegenübersteht. Lächelt ihn an. Und ist bald darauf seine Geliebte.

Jeanne du Barry, geboren 1743 als Marie Jeanne Bécu, ist eine bekannte Filmfigur. Dargestellt wird sie gerne als Intrigantin, die sich zur Geliebten des Königs hochschläft. Zuletzt spielte Asia Argento diese Version 2006 in Sofia Coppolas «Marie Antoinette». Jetzt geht die französische Regisseurin und Schauspielerin Maïwenn den Stoff anders an. Sie spielt die Mätresse weder als raffinierte Täterin noch als bemitleidenswertes Opfer. Sondern als eine Frau, die sich mit ihren Mitteln durchschlägt in einer Zeit, in der parfümierte Machos mit Perücken das Sagen haben.

Maïwenn scheut als Privatperson keinen Skandal, diesen März spuckte sie einen Journalisten ins Gesicht, weil der ihren Ex-Mann Luc Besson beleidigt hatte. Die Geschichte um Intrigen und Gerüchte am Königshof inszeniert sie dagegen überaus zurückhaltend. Das Kostümdrama lebt von Maïwenns Präsenz und einem Besetzungscoup: Nicht ein französischer Altstar spielt den König, sondern Johnny Depp. Und dieser bringt, ohne viel zu sagen, tatsächlich so etwas wie frischen Wind ins auch filmisch ein wenig verstaubte Versailles. (ml)



The Bear

Dramaserie von Christopher Storer, USA 2023, 2 Staffeln

Die Berzattos – Carmen (Jeremy Allen White) und Natalie (Abby Elliott)– wollen jetzt ihr erstes richtiges Restaurant in Chicago eröffnen. Unterstützt werden sie von ihrem Cousin Richie (Ebon Moss-Bachrach), der in Wahrheit gar nicht der Cousin ist und auch sonst keine besonderen Fähigkeiten vorzuweisen hat.

Bevor es losgeht, muss einiges geputzt, repariert und bewilligt werden, während Souschefin Sydney (Ayo Edebiri) an ihren Tortellini herumpröbelt.

Die zweite Staffel der liebenswerten Serie ist im Prinzip ein Familienporträt, fiebrig und vergnüglich erzählt und wie die erste Staffel unterlegt mit ausgesprochen guter Musik. Unvergesslich bleibt eine Rückblende auf ein Weihnachtsessen der Berzattos, in der Episode spielt Jamie Lee Curtis die Mutter. Was für ein Auftritt! (blu)

Strange Planet

Animationsserie von Dan Harmon, USA 2023, 10 Folgen

In der Welt von Nathan Pyles Ausserirdischen ist alles wie bei uns. Nur haben bei ihnen die Alltagssituationen etwas andere Namen: Sie rufen «happy emergence day» statt «happy birthday», und bei guter Musik gibt es ein «limb shaking». Pyle hat mit seinen Instagram-Comics einen Nerv getroffen, was bislang fehlte, war eine Animation. Umgesetzt hat sie nun Dan Harmon, Schöpfer von «Rick and Morty». (SZ)

Thelma & Louise

Drama von Ridley Scott, USA 1991, 130 Min.

Das Xenix-Open-Air zeigt den Roadmovie-Thriller mit dem denkwürdigen Finale am Grand Canyon: Louise (Susan Sarandon) erschiesst einen Mann, der versucht hat, ihre Freundin Thelma (Geena Davis) zu vergewaltigen. Die beiden Frauen nehmen ihr Thunderbird-Cabrio und flüchten Richtung Mexiko, die Polizei auf den Fersen. Die Vorführung wird bei schlechtem Wetter in den Kinosaal verlegt. (ggs)

Rio Bravo

Western von Howard Hawks, USA 1959, 141 Min.

Zugegeben, der 51-jährige John Wayne und die 26-jährige Angie Dickinson sind als Liebespaar ziemlich unglaubwürdig. Ansonsten gilt «Rio Bravo» zu Recht als Höhepunkt des klassischen Westerns: Wayne spielt einen Sheriff, der einen Mörder im Gefängnis festhält. Der reiche Bruder des Täters schickt seine Bande los, um den Gefangenen zu befreien. Dickinson tritt als junge Frau auf, die dem Sheriff ihre Hilfe aufdrängt. (ggs)

White Wall

Mysteryserie von Aleksi Salmenperä, Mikko Pöllä und Roope Lehtinen, FIN/S 2023, 8 Folgen

Die Betreiber eines Energiekonzerns glauben, in einer alten Mine im Norden Schwedens die Lösung für ihr Problem gefunden zu haben. Tausende Behälter mit radioaktivem Müll sollen dort versenkt werden. Bei den Grabungen stossen die Minenarbeiter und -arbeiterinnen aber auf etwas Seltsames: Aus dem Gestein schält sich nach und nach eine makellose weisse Wand. Die Serie «White Wall» ist eine gelungene Metapher auf das Problem der Entsorgung radioaktiven Abfalls. (SZ)

