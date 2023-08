Film-Highlights der Woche – «Notre corps» wirft einen behutsamen Blick auf eine Frauenklinik Dazu empfehlen wir eine ARD-Serie von Bettina Oberli und einen Thriller um einen Serienkiller. Pascal Blum Gregor Schenker

Die Doku «Notre corps» begleitet die Patientinnen in einer gynäkologischen Klinik in Paris. Foto: PD/Filmpodium

Notre corps

Dokumentarfilm von Claire Simon, F 2023, 168 Min.

Es gibt Filme, in denen sich Welten auftun, auch wenn wir gar nicht so viel zu sehen bekommen. «Notre corps» ist so ein Film: Regisseurin Claire Simon dokumentiert den Alltag in einer gynäkologischen Klinik in Paris und zeigt zum Auftakt eine Jugendliche, die sich eine Abtreibung wünscht, weil sie nach ungeschütztem Sex auf einem Parkplatz schwanger geworden ist.

Der Vater des Kindes ist nirgends zu sehen, auch viele andere Männer sind während der Konsultationen abwesend. In den Klinikgesprächen geht es um Endometriose und Brustkrebs; derweil werden Kinder geboren und Hormontherapien empfohlen.

Bemerkenswert sind die Ärztinnen und Ärzte mit ihrer Geduld und den unideologischen Erläuterungen. Vor allem aber beobachtet Claire Simon in behutsamen und einfachen Bildern die Patientinnen. Und lässt mitschwingen, in welchen gesellschaftlichen Zusammenhängen sie sich befinden – auch wenn sich viele Frauen mit ihrem Leid allein fühlen. (blu)

37 Sekunden

Dramaserie von Bettina Oberli, D 2023, 6 Folgen

Bettina Oberli («Wanda, mein Wunder») hat diese ARD-Miniserie gedreht. Es beginnt mit einer Idylle am See – ein mit leichter Hand dekoriertes Gartenfest, eine eigenwillige Künstlerfamilie. Das ist die Welt von Carsten Andersen (Jens Albinus), einem Rockpoeten irgendwo zwischen Reinhard Mey, Peter Maffay und Johnny Hallyday.

Er hatte eine Affäre mit der Musikerin Leonie (Paula Kobler), der besten Freundin seiner Tochter. Die beiden haben die Beziehung beendet, und am Abend von Carstens Geburtstagsparty sagt Leonie deutlich, dass sie nicht mit ihm schlafen will. Sie will aber reden, sie will Nähe, und sie hält ihn zurück, als er gehen will. Dann geht alles schnell, 37 Sekunden vielleicht, wird sie später bei der Polizei sagen. «Er war in mir … und ich hab dann Nein geflüstert und irgendwie aufgegeben und zugeguckt.»

Erst postet Leonie nur ein Video darüber, was passiert ist – ohne Namen zu nennen, aber für Freunde und Familie dechiffrierbar. Carstens Agent versucht, Leonie mit einem Plattenvertrag zum Schweigen zu bringen. Dann kommen die Vergewaltigungsvorwürfe an die Öffentlichkeit.

«37 Sekunden» hat eine deutliche Botschaft und steht auf der Seite von Frauen, die Übergriffe erlebt haben. Gekonnt ziehen Oberli und ihr Team das komplexe gesellschaftliche Kampffeld auf, während sie einen meisterlichen psychologischen Thriller inszenieren. Und sie erzählen packend von einer harten Läuterung mit einer unerwarteten Wendung. (SZ)

To Catch a Killer

Thriller von Damián Szifron, USA 2023, 119 Min.

Dieser Thriller hat einen starken Anfang: In der Stadt Baltimore feiern die Menschen Silvester. Ein Scharfschütze macht sich den Feuerwerkslärm zunutze, um von einem Wolkenkratzer aus wahllos Menschen zu erschiessen.

29 Tote sind es am Ende. Die Ermittlungen leitet FBI-Agent Lammark (Ben Mendelsohn). Er bestimmt die einfache Polizistin Eleanor (Shailene Woodley) zur persönlichen Assistentin, weil ihm ihr Scharfsinn auffällt.

«To Catch a Killer» ist der erste US-Film des argentinischen Regisseurs Damián Szifron, der seinen Durchbruch mit dem Episodenfilm «Wild Tales» hatte. Im Vergleich dazu ist sein jüngstes Werk ziemlich konventionell, aber handwerklich sauber und spannend gemacht. (ggs)

Crimes of the Future

Science-Fiction von David Cronenberg, CDN/GR 2022, 108 Min.

Regisseur David Cronenberg («Videodrome») hat einen eigenwilligen Beitrag zur Klimawandel-Debatte gedreht: In naher Zukunft fühlen Menschen keine Schmerzen mehr, und sie sind resistent gegen alle Infektionen. Zu diesem evolutionären Fortschritt gehört aber auch, dass den Leuten überflüssige Organe wachsen. Viggo Mortensen und Léa Seydoux spielen ein Künstlerpaar, das die chirurgische Entfernung solcher Wucherungen als Performance vor Publikum zelebriert. Da geraten die zwei in eine Auseinandersetzung zwischen der antievolutionären Regierung und einer proevolutionären Geheimorganisation. (ggs)

La Paloma

Melodrama von Daniel Schmid, CH/F 1974, 110 Min.

Die Online-Edition Filmo fördert Schweizer Filmklassiker im digitalen Raum, Teil der 16. Ausgabe ist nun «La Paloma» von Daniel Schmid («Beresina»). Dieses Frühwerk feiert und parodiert das klassische Hollywood-Melodrama, der Soundtrack besteht aus Opernarien und kitschigen Schlagern. An die betont langsame Erzählweise muss man sich gewöhnen, aber das Ende ist überraschend grausig. Es geht um die fatale Ehe einer Casinosängerin (Ingrid Caven) und eines Grafen (Petern Kern). (ggs)

Paranoia Agent

Anime-Serie von Satoshi Kon, J 2004, 13 Folgen

Eine Maskottchen-Designerin ist das erste Opfer eines unheimlichen Angreifers. Foto: PD/Filmpodium

Das Filmpodium widmet zurzeit dem Anime-Regisseur Satoshi Kon (1963–2010) eine Reihe und zeigt seine Serie «Paranoia Agent» am Stück. Die 13 Folgen drehen sich um eine Designerin, die ein erfolgreiches Maskottchen erfunden hat. Eines Abends wird sie von einem Jungen mit einem Baseballschläger angegriffen und bewusstlos geschlagen. Bald gibt es weitere Opfer. Während des Serienmarathons im Filmpodium gibt es eine Pause mit japanischer Zwischenverpflegung. (ggs)

