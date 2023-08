Filmhighlights der Woche – Das Filmfestival Fantoche verblüfft mit Riesenfröschen Dazu empfehlen wir eine Doku über die Jenischen und einen Doppelgänger-Thriller aus dem Iran. Pascal Blum Gregor Schenker

In der Murakami-Verfilmung «Blind Willow, Sleeping Woman» sucht ein Frosch Hilfe bei einem Bankangestellten. Foto: PD/Fantoche

Fantoche

Ein Bankangestellter kommt nach einem langen Arbeitstag nach Hause – und in seinem Wohnzimmer wartet ein riesiger Frosch. «Ich bitte um Entschuldigung dafür, dass ich einfach in Ihre Wohnung eingedrungen bin.» Aber es handle sich um einen Notfall: Der Bankangestellte muss dem Frosch dabei helfen, ein riesiges Monster zu besiegen.

Die Szene stammt aus «Blind Willow, Sleeping Woman». Der Film läuft an der 21. Ausgabe des Fantoche, des Animationsfilmfestivals in Baden, und gehört zu den Highlights im Programm. Gedreht hat ihn Pierre Földes, der dafür sechs Kurzgeschichten von Haruki Murakami miteinander verwoben hat.

Földes nutzt die Möglichkeiten des Trickfilms voll aus, um der surrealen Seite von Murakamis Werken gerecht zu werden. Aber der Film ist auch dann packend, wenn er ganz Alltägliches erzählt. Etwa von einem Arbeitskollegen des Bankangestellten, einem jüngeren Mann, der gerade von seiner Frau verlassen wurde und nicht recht weiss, wie er damit umgehen soll. Wobei auch dieser in der Folge seltsame Sachen erlebt. Regisseur Pierre Földes wird für einen Making-of-Vortrag ans Festival kommen und von der Arbeit an dem Projekt erzählen.

Neben aktuellen Langfilmen und den Wettbewerben mit Kurzbeiträgen gibts wie immer Fokusprogramme. Dieses Jahr wirft das Fantoche einen Blick auf das Animationsfilmschaffen in Südkorea, und mehrere Programmblöcke beschäftigen sich mit der Verbindung von Trickfilm und der Punkbewegung. Da gibts noch viel mehr Surreales zu entdecken, nicht nur sprechende Frösche. (ggs)

Ruäch: Eine Reise ins jenische Europa

Dokumentarfilm von Andreas Müller und Simon Guy Fässler, CH 2023, 118 Min.

Sieben Jahre hat das Trio Andreas Müller, Simon Guy Fässler und Marcel Bächtiger an seinem Porträt der Jenischen in Europa gearbeitet. Man versteht schnell, wieso das Projekt so viel Zeit brauchte.

Die Jenischen, eine traditionell reisende Bevölkerungsgruppe, die bis heute Diskriminierung erlebt, sind skeptisch gegenüber diesen jungen Städtern, die mit dem Caravan ankommen und einen Kinofilm über sie machen wollen. «Ruäch» ist deshalb auch eine Geschichte darüber, wie man Fährten aufnimmt und zu einem Film verdichtet.

Das Resultat ist ein faszinierend mehrschichtiges Porträt von Jenischen in der Schweiz, Frankreich und in Österreich, in dem der Schmerz über die Verfolgung spürbar wird, aber auch die Schönheit einer Lebensweise, die nicht von Bürostunden bestimmt ist. (blu)

Subtraction

Psychothriller von Mani Haghighi, IR 2022, 107 Min.

Eine Fahrlehrerin in Teheran entdeckt zufällig einen Doppelgänger ihres Mannes. Dieser ist dazu noch mit einer Frau verheiratet, die genauso aussieht wie die Fahrlehrerin. Wie kann es sein, dass zwei Paare sich derart gleichen?

Der iranische Regisseur Mani Haghighi hat schon mit «A Dragon Arrives!» und «Khook» schräge Genrefilme gedreht, «Subtraction» ist nun ein cleveres Spiel mit Doppelgängererzählungen. Eine Auflösung des Rätsels gibt es nicht – die Verdoppelung erscheint einfach als Symptom einer Welt, die aus den Fugen geraten ist. So wird dann auch das ansonsten trockene Teheran während der gesamten Handlung von Regengüssen und Gewittern heimgesucht.

Der Doppelgängermann erweist sich übrigens als gewalttätiger Drecksack, und so nimmt die zufällige Begegnung eine katastrophale Wendung. (ggs)

Ahsoka

Science-Fiction-Miniserie von Dave Filoni, USA 2023, 8 Folgen

Ahsoka (Rosario Dawson) ist eine Jedi-Ritterin, aber keine herkömmliche. Sie hat die Ausbildung bei ihrem Meister abgebrochen, weil der sich immer mehr der dunklen Seite der Macht zuwandte: Anakin Skywalker, der später zu Darth Vader wurde. Nach dem Sieg über das Imperium will sie nun die Umtriebe der alten Machthaber beenden.

Die neuen «Star Wars»-Inkarnationen setzen schon länger auf weibliche Heldinnen, aber kein Format war dabei bisher so konsequent wie «Ahsoka», wo fast alle Hauptfiguren weiblich sind. (SZ)

Painkiller

Miniserie von Micah Fitzerman-Blue und Noah Harpster, USA 2023, 6 Folgen

Das Schmerzmittel Oxycontin kam Mitte der 90er-Jahre auf den Markt; es führte zu einer der grössten Drogenkrisen überhaupt, mit einer halben Million Toten. Die Herstellerfamilie Sackler machte damit Milliarden.

Es gab mehrere Formate zum Thema, darunter die Doku «All the Beauty and the Bloodshed» oder die Serie «Dopesick» auf Disney+. Actionregisseur Peter Berg («Battleship») erzählt jetzt die Geschichte in simplen, kräftigen Strichen, immer am Rande zur Groteske. (SZ)

Lupin III: Das Schloss des Cagliostro

Animationsfilm von Hayao Miyazaki, J 1979, 100 Min.

Erfolge wie «Mein Nachbar Totoro» und «Prinzessin Mononoke» machten den japanischen Animationsfilmer Hayao Miyazaki weltbekannt. Das Kino Nische in Winterthur zeigt im September einige seiner weniger bekannten Werke, angefangen mit «Das Schloss des Cagliostro».

Miyazakis Langfilmdebüt ist eine Auskopplung der Serie «Lupin III», wo er bereits bei einzelnen Folgen Regie geführt hatte. Im Film legt sich Meisterdieb Lupin III – ein Enkel des bekannten Banditen Arsène Lupin – mit einem skrupellosen Grafen an. Dieser will einer Prinzessin den Thron eines kleinen Fürstentums abspenstig machen.

Man sieht hier bereits die Anfänge des typischen Miyazaki-Stils, vor allem aber ist der Film witzig und spannend. (ggs)

Des mots qui restent

Dokumentarfilm von Nurith Aviv, F 2022, 52 Min.

Zum Europäischen Tag der jüdischen Kultur am 3. September wird die Doku «Des mots qui restent» gezeigt. Regisseurin Nurith Aviv setzt sich immer wieder mit der Sprache als Erinnerungsspeicher auseinander. In diesem Film erzählen sechs Menschen von den jüdischen Dialekten, die ihre Kindheit prägten, von Ladino über Judäo-Persisch bis Romaniotisch. Vor dem Film gibts ein Gespräch mit der Regisseurin, anschliessend eines mit der Protagonistin Zohar Elmakias. Anmeldung per Mail an omanut@omanut.ch. (ggs)

Pascal Blum hat Soziologie und Geschichte studiert und ist seit 2014 Kulturredaktor. Er hat ein Buchkapitel über Heidi im Film geschrieben. Mehr Infos Gregor Schenker ist seit 2012 Filmredaktor im Ressort Zürich Leben. Er hat in Zürich Germanistik, Filmwissenschaft und Psychologie studiert. Mehr Infos @GregorSchenker

