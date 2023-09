Finanzen Kanton Zürich – Ernst Stocker will trotz rotem Budget die Steuern senken Der Regierungsrat plant mit einem dreistelligen Millionendefizit und will die Steuern senken. Allerdings weniger als ursprünglich kommuniziert. Pascal Unternährer UPDATE FOLGT

Ernst Stocker will den kantonalen Steuerfuss von 99 auf 98 Prozent senken. Foto: Jonathan Labusch

Die Absichtserklärung war etwas forscher: Während Monaten war von einer Steuersenkung von 2 Prozent für die Jahre 2024 und 2025 die Rede. Jetzt ist der Regierungsrat zurückgekrebst. Er schlägt dem Kantonsrat eine einprozentige Senkung von 99 auf 98 Prozent vor.

Der Grund dürfte in den tiefroten Zahlen liegen, welche er fürs nächste Jahr prognostiziert. Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) präsentiert heute Freitag ein Defizit von 390 Millionen Franken fürs Jahr 2024.

Ende der Geldschwemme?

Dass er trotz glänzenden Finanzjahren in der Vergangenheit erneut ein Defizit vorlegt, hat einen Hauptgrund, und der ist in Bern zu suchen. Stocker geht davon aus, dass die Schweizerische Nationalbank rund 600 Millionen weniger an den Kanton Zürich ausschütten wird als in den vergangenen Jahren. Bereits im laufenden Jahr gibt es eine Nullrunde, was sich ebenfalls im budgetierten Defizit wiederspiegelt.

Weitere Zusatzbelastungen haben mit einem Gerichtsurteil zu tun. Die Gemeinden erhalten rückwirkend kantonale Beiträge an die Versorgertaxen in der Kinder- und Jugendhilfe zugesprochen. Dafür hat Stocker weitere 100 Millionen auf die Seite gelegt, zusätzlich zur bereits getätigten Rückstellung von 265 Millionen.

