In den Departementen Finanzen und Uvek hockt Gott, und wer die Zukunft dieses Landes bürgerlich gestalten möchte, der muss hier selber hocken: Blick ins Bundesratszimmer (12. Januar 2022). Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Als der Zürcher Stadtrat Filippo Leutenegger (FDP) 2018 ins Schulamt wechselte, tat er dies nicht freiwillig, sondern weil ihn die rot-grüne Mehrheit in der Regierung dazu gezwungen hatte. Er protestierte, er wehrte sich, er machte Stunk – und wer Filippo gut kennt, weiss, wozu er in dieser Hinsicht fähig ist –, es half ihm nichts. Ohne mit der Wimper zu zucken, rücksichtslos und brutal, nahm man ihm das Tiefbauamt ab, wo er sich bewährt hatte, und gab dem Freisinnigen ein Amt, das die vorherrschenden Sozialdemokraten, sonst so bildungsaffin, für zweitklassig hielten im Vergleich zum wichtigeren Tiefbauamt. So geht Macht, so geht auch Demokratie. Wahlen haben Konsequenzen.