Ambri mit Schwierigkeiten

Auch die Leventiner tun sich bislang in dieser Saison schwer. Die Leventiner haben in der laufenden Saison bereits zehn Partien absolviert, konnten davon aber lediglich zwei für sich entscheiden. Die Biancoblu stehen damit derzeit wie der SCB mit neun Zählern da. Denn sie konnten ihre Spiele bislang zumeist sehr knapp halten. Fünf von zehn Partien der Leventiner endeten mit nur einem Tor Unterschied. Schwierigkeiten bereitet den Tessinern bislang das Toreschiessen. Ambri ist bzgl. geschossener Tore zurzeit die drittschwächste Formation der National League. Wollen die Leventiner gegen Bern bestehen, muss die Tormaschine funktionieren. Bei einem Sieg winkt den Leventinern, wie den Bernern, mit etwas Hilfe aus den anderen Spielen möglicherweise der Sprung in die obere Tabellenhälfte.