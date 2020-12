Ist der Aufwärtstrend des FCZ schon vorbei?

Seit der Entlassung von Ludovic Magnin beim FCZ Anfang Oktober nach der deutlichen Pleite gegen den heutigen Gegner aus Lausanne ist viel passiert. Die Zürcher konnten sich unter dem neuen Hauptübungsleiter Rizzo gegenüber dem miserablen Saisonstart deutlich steigern und aus den fünf Spielen, die sie seitdem in der Super League bestritten haben, deren drei gewinnen. Am Mittwoch kassierte der FCZ in letzter Sekunde den Gegentreffer zu viel und verlor gegen Servette 1:2. Die Zürcher blieben über das gesamte Spiel zu inoffensiv.

Heute gegen Lausanne werden die Zürcher an die Leistungen im November anknüpfen müssen, wenn sie auf die Niederlage vor vier Tagen reagieren und sich für das Debakel vor zwei Monaten revanchieren wollen. Bei einem Sieg könnten die Zürcher vom sechsten auf den dritten Rang vorstossen und somit Lausanne überholen.