Die FCZ-Bilanz im Tourbillon

Auswärts bei Sion gab es für die Zürcher in den letzten acht Meisterschaftsspielen nur einen Sieg. So formschwach die Walliser (ein Erfolg aus den letzten fünf Partien) gerade sein mögen — zu Hause sind sie nicht ganz einfach zu bezwingen. Auch der designierte Meister YB siegte hier vor zwei Wochen erst dank Toren in der Schlussphase.