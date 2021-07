Das Rezept

Was muss Federer tun, um Hurkacz zu schlagen?

Marco Chiudinelli: Er muss gegenüber dem letzten Match gegen Sonego nicht so viel verändern. Er sollte wieder gut servieren und seine Chancen nützen. Präsenz markieren. Wenn Roger in Wimbledon sein Spiel durchzieht, beeindruckt das die Gegner schon. Wenn er gut serviert, hat er einen grossen Vorteil mit der Variation, an die sich die Jungen nicht mehr so gewöhnt sind.