Sich mit 2022 versöhnen im Légère – Fingerfood für das aufgewertete Quartier Das unterkühlte «Miami Vice»-Interieur ist zwar Grund zur Skepsis. Doch die Menükarte im Lokal an der Badenerstrasse ist kreativ – und das Essen überzeugt durchwegs. David Sarasin

Das Interieur im Restaurant Légère ist auf Style getrimmt. Foto: Goran Basic

Die Entscheidung fällt an diesem Dienstagabend nicht leicht. Soll es das neue Restaurant Thai Choks sein? Oder doch lieber die alteingesessene Taverne? Oder vielleicht das Grand Café Lochergut, wo sich das halbe Quartier trifft? Klar ist: Zwischen Lochergut und Albisriederplatz ist die Stadt Zürich so vielfältig wie fast nirgendwo sonst – die Auswahl an Lokalen entsprechend gross.