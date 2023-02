Vermögensabflüsse – Finma untersucht Äusserungen von CS-Präsident Axel Lehmann Betreffend Aussagen über Vermögensabflüsse bei der Grossbank untersucht die Finanzaufsichtsbehörde Finma CS-Präsident Alex Lehmann. Bianca Lüthy

Finma untersucht Aussagen von CS-Präsident Axel Lehmann. AP

CS im Visier der Finma: Die Schweizer Finanzaufsichtsbehörde überprüft Interview-Aussagen vom Credit-Suisse-Präsidenten Axel Lehmann, wonach sich die Abflüsse aus dem Kreditinstitut Anfang Dezember stabilisiert hätten, wie Reuters berichtet.

Dem Bericht zufolge, will die Finma untersuchen, inwiefern Lehmann sowie andere Vertreter der Grossbank im Bilde waren, dass Kunden immer noch Gelder bezogen, als er in Medieninterviews sagte, dass Abflüsse gestoppt seien, wie zwei anonyme Quellen berichten.

Am 1. Dezember sagte Lehmann in einem Interview mit der «Financial Times», dass die Geldabflüsse nach dem starken Anstieg im Oktober «völlig abgeflacht» seien und sich «teilweise umgekehrt» hätten.



