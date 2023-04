Enge Parlamentswahl in Finnland – Sanna Marin muss bei der heutigen Wahl um ihr Amt bangen Kaum ist die Nato-Mitgliedschaft errungen, stimmen die Finninnen und Finnen über eine neue Regierung ab. Drei Parteien liefern sich ein enges Rennen um die Macht. Alex Rühle aus Helsinki

Ihre 5-Parteien-Koalition steht vor dem Aus: Sanna Marin, Sozialdemokratin und Regierungschefin. Foto: Keystone

Einstimmig! Nach Monaten des Zögerns und zuletzt noch einer stundenlangen Debatte befürwortete das türkische Parlament in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ohne Gegenstimme die Aufnahme Finnlands in die Nato. Damit ist die letzte Hürde genommen: Finnland wird dem Militärbündnis in den kommenden Tagen beitreten. Viele Finnen hatten den ganzen Donnerstagabend über den Fernseher mit der Liveübertragung aus Ankara laufen, ohne Übersetzung, ohne Untertitel, Hauptsache, dabei sein, wenn es so weit ist.