Upcycling von Batterien – Firma aus Opfikon gibt Velo- und Auto-Akkus ein zweites Leben Die Herstellung von Batterien ist aufwendig. Die Firma Libattion geht einen neuen Weg. Sie bereitet ausgediente Akkus auf, um diese weiterzunutzen. Andrea Söldi

Samuel Rüeger vom Werkhof Winterthur ist zufrieden mit dem Strassenunterhaltsfahrzeug Goupil. Es fährt mit einer Second-Life-Batterie. Foto: Michael Trost

In Winterthur verkehren zwei kleine Elektrofahrzeuge für den Strassenunterhalt, die mit Zellen von ehemaligen E-Bike-Akkus betrieben werden. Die Batterien stammen von der Firma Libattion in Glattbrugg. Mit einem patentierten Verfahren kann das Start-up diagnostizieren, welche Zellen noch eine gute Leistung erbringen und welche schwächeln. In der Regel funktionieren rund 60 Prozent davon weiterhin einwandfrei. Daraus stellt das Unternehmen neue Batterien her, die in kleinen Elektrofahrzeugen ein zweites Leben erhalten – etwa Reinigungsmaschinen, Rollstühle, Scooters oder eben Gemeindefahrzeuge.