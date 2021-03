Grosseinsatz der Feuerwehr – Firmengelände steht in Flammen Auf dem Gelände der Bührer Traktorenfabrik in Hinwil ist ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte sind mit einem Grossaufgebot vor Ort. Der Bahnverkehr ist auf einer Teilstrecke unterbrochen.

Brand in Hinwil: Wegen des Feuers ist die Strecke Wetzikon-Hinwil unterbrochen. Foto: BRK News

Seit Mittwochnachmittag steigt aus dem Firmengelände in Hinwil eine schwarze Rauchwolke auf. Wie ein Sprecher der Kantonspolizei auf Anfrage sagt, sei der Brand inzwischen unter Kontrolle. Meldungen über Verletzte liegen derzeit nicht vor. Was genau in Flammen steht, ist noch unklar. Die Einsatzkräfte sind mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Die Meldung über das Feuer ging um 13.45 Uhr bei den Einsatzkräften ein, wie es bei der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage von Keystone-SDA hiess.

Grossbrand in Hinwil Flammen steigen aus einem Firmengelände unweit der Bahngeleise empor. Video: BRK News

Auf dem betroffenen Firmengelände ist unter anderem auch eine Traktorenfabrik ansässig. Die Rauchsäule, die derzeit in den Himmel steigt, ist kilometerweit zu sehen.

Wegen des vielen Rauchs ist die Bevölkerung gemäss Polizeiangaben angehalten, Fenster und Türen zu schliessen. Sie rät zudem, das Zentrum von Hinwil grossräumig zu umfahren.

Weil der Brand in der Nähe der Bahngleise ausbrach, musste die Verbindung zwischen Wetzikon und Hinwil unterbrochen werden. Wie lange der Unterbruch dauert, ist unklar.

Auf dem betroffenen Firmengelände ist unter anderem auch eine Traktorenfabrik ansässig. Foto: Tamedia

SDA