Bundesliga: Bayern überholen Union – Kobel überragend, Vargas verletzt

Die Bayern-Welt ist wieder in Ordnung. Der aktuell von Sieg zu Sieg eilende Serienmeister grüsst in der Bundesliga nach dem kraftvollen 6:2 gegen Mainz 05 wieder von ganz oben. Mit 25 Punkten zogen die in den Meistermodus zurückgekehrten Münchner in der Tabelle an Union Berlin (23) vorbei. Das Team von Urs Fischer kann am Sonntag im Heimspiel gegen Gladbach aber wieder vorbeiziehen.

Die spielfreudigen Serge Gnabry (5.), Jamal Musiala (28.) und Sadio Mané (43.), der einen Elfmeter im Nachschuss verwandelte, entschieden die Partie frühzeitig. Das Tore-Sixpack machten vor 75'000 Zuschauern in der Allianz Arena nach der Pause Leon Goretzka (58.), der eingewechselte Mathys Tel (79.) sowie Eric Maxim Choupo-Moting (86.) komplett. Für Mainz trafen der Schweizer Captain Silvan Widmer kurz vor dem Pausenpfiff und Marcus Ingvartsen (82.).

Kobel sichert Dortmund drei Punkte

Zu einem Erfolg im mitreissenden Spitzenspiel gegen Frankfurt kam Dortmund. Und die abgekämpften Borussen wussten genau, bei wem sie sich bedanken mussten. Der überragende Goalie Gregor Kobel durfte sich nach dem intensiven und am Ende emotionalen 2:1 die verdienten Glückwünsche abholen. Julian Brandt und Jude Bellingham hatten für den BVB getroffen, Daichi Kamada hatte zwischenzeitlich ausgeglichen für die Eintracht, bei der der sonstige Fixstarter Djibril Sow für die Schlussphase eingewechselt wurde. Durch den Sieg bleibt Dortmund mit drei Punkten Rückstand an den Bayern dran.

Nach dem Gala-Abend gegen Real Madrid hat RB Leipzig auch in der Liga geliefert. Das Team von Trainer Marco Rose gewann 2:0 gegen Bayer Leverkusen und kletterte damit vorerst auf einen Europacupplatz. So weit oben stand der Cupsieger in dieser Saison noch nie, Leverkusen rutschte auf den Relegationsplatz 16 ab. Christopher Nkunku (32.) und Timo Werner (83.) sorgten für die Tore des Nachmittags.

Vargas muss früh vom Feld

Dank eines Last-Minute-Tors von Abwehrchef Waldemar Anton hat Stuttgart den zweiten Saisonsieg geschafft und wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg gesammelt. Die Schwaben bezwangen Augsburg in einer unterhaltsamen Partie 2:1. Damit nicht genug für die Augsburger: In der 25. Minute hatte Ruben Vargas nach einem Zusammenprall mit Teamkollege Carlos Gruezo verletzt ausgewechselt werden müssen – in seinem 100. Bundesliga-Spiel und kurz vor der WM. Trainer Enrico Maassen sagte: «Er hat einen blauen Mittelfuss, einen blauen Zeh. Es hat sich nicht so gut angefühlt.» Ob und wie lange Vargas pausieren muss, ist noch unklar.

Der VfL Wolfsburg hat mit seinem ersten Liga-Sieg seit Anfang Montag den leichten Aufwärtstrend des Abstiegskandidaten VfL Bochum gleich wieder gestoppt. Das in sämtlichen Belangen bessere Heimteam gewann dank des starken Felix Nmecha 4:0. Der 22-jährige traf doppelt, die weiteren Tore erzielten Ridle Baku und der eingewechselte Jonas Wind. (dpa)