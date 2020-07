Angestellte im Schlachtbetrieb – Fleisch-Akkordarbeiter können über 10’000 Franken verdienen Nach dem Skandal in deutschen Grossmetzgereien gibt der führende Schweizer Subunternehmer Einblick in sein Geschäft. Vor allem die Löhne sind erstaunlich. Rico Bandle

Kaum ein Schweizer will diese harte Arbeit machen: Fleischarbeiter in einer Grossmetzgerei. Foto: Keystone

Der Geschäftsführer redet von Anfang an Klartext. «Ich würde mich in Grund und Boden schämen, solche Hungerlöhne zu bezahlen, wie das Tönnies in Deutschland tut!», sagt Thomas Schürmann, der gemeinsam mit Fahrudin Ljutic den grössten Schweizer Dienstleister für die Fleischindustrie leitet.