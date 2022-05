Badischer Bahnhof weiter gestärkt – Flixtrain hält neu in Basel Ab Ende Juni können Passagiere ab Basel Richtung Deutschland mit der Billig-Zuglinie fahren. Die Reisen sind günstiger, aber länger als bei der Konkurrenz. Isabelle Thommen

Die Züge von Flixtrain machen bald in Basel halt. Foto: Flixbus

Flixtrain fährt neu nach Basel. Das Schienen-Pendant zu Flixbus hält ab 23. Juni am Badischen Bahnhof, wie das federführende Verkehrsunternehmen Flix SE am Mittwoch bekannt gibt. Der Halt in Basel ist die erste grenzüberschreitende Fahrt für Flixtrain, der bisher nur in Deutschland verkehrt. Mit rund 70 Stationen starte man das grösste Netz der Firmengeschichte, heisst es in der Mitteilung weiter.