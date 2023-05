Wichtigste Migrationsrouten – Flüchtende kommen immer öfter über Tunesien nach Europa So viele Menschen wie noch nie gelangen derzeit über eine der Mittelmeerrouten nach Italien. Auch in der Schweiz dürfte sich die Lage im Asylbereich deshalb zuspitzen. Beni Gafner

Flüchtlingsboot vor Lampedusa. Im Moment ist die Zahl Migranten, die in Italien ankommen, «aussergewöhnlich hoch» wie das Staatssekretariat für Migration sagt. Foto: Keystone

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) musste im vergangenen Jahr die Zahlen der Asylsuchenden mehrfach nach oben korrigieren. Und nun beobachten die Verantwortlichen in der Schweiz besorgt, wie sich die Migrationszahlen im südlichen Nachbarland entwickeln. Viele, sehr viele Menschen gelangen über eine der Mittelmeer-Routen oder dann via Balkan nach Italien.

«Die Zahl der Migrierenden, die in Italien ankommen, ist für die Jahreszeit aussergewöhnlich hoch», hält ein Sprecher des SEM fest. Zwischen 2014 und 2016 waren die Zahlen der Migrantinnen und Migranten besonders hoch. Zwischen 150’000 und 180’000 Personen pro Jahr erreichten damals Süditalien. Im laufenden Jahr kamen bis Mitte April gemäss Beobachtungen des SEM «klar mehr» Flüchtende in Italien an als in den ersten vier Monaten während der Krise 2014 bis 2016.

Ende März waren in Italien rund 112’000 Migrantinnen und Asylbewerber in staatlichen Unterkünften. Reisen sie weiter, gehen die meisten von ihnen nach Frankreich oder nach Deutschland. «Es ist jedoch möglich», sagt das SEM, «dass auch die Schweiz von der Weiterwanderung betroffen sein wird.»

Weil derzeit so viele Migrantinnen und Migranten übers Mittelmeer kommen wie lange nicht mehr, hat Italien den Asylnotstand ausgerufen. Die Flüchtenden nehmen mit der gefährlichen Schifffahrt übers Mittelmeer grosse Risiken auf sich.

Grafik: Daniel Barben, Quelle: SEM

Wer bereit ist, sein Leben zu riskieren, wird sich wegen dieses Notstands und der damit verbundenen strengeren Regeln kaum davon abhalten lassen, das Glück in Westeuropa zu suchen.

Bei genauerer Betrachtung der offiziellen Zahlen des Bundes fällt auf, dass neuerdings mehr Migranten von Tunesien aus nach Italien gelangen als von Libyen aus. «Rund 55 Prozent der Migrantinnen und Migranten, die im März in Italien an Land gingen, kamen aus Tunesien, etwa 43 Prozent aus Libyen», bestätigt das SEM. Es beobachtet die internationale Lage stets genau, um für die Politik und die Schweizer Asyleinrichtungen möglichst gute Prognosen stellen zu können. Dazu gehört insbesondere auch die Entwicklung an der nordafrikanischen Küste.

Gemäss SEM liegen die Gründe für diesen Wechsel sowohl bei Tunesien selbst als auch bei Libyen.

In Tunesien ist die Wirtschaftslage schlecht. Zudem wächst der fremdenfeindliche Druck auf die Migrantinnen und Migranten. Dieser kommt sogar von höchster politischer Stelle. So sagte Tunesiens Staatspräsident Kaïs Saïed, «Horden illegaler Migranten» aus den Ländern südlich der Sahara folgten einem «kriminellen Plan zur Veränderung der Demografie Tunesiens».

Die Republik Tunesien kennt kein Asylsystem. Damit sind alle Migranten aus der Subsahara illegal im Land, auch wenn sie seit Jahren in Tunesien leben und arbeiten. Würden sie eine Reise zurück in ihr Heimatland unternehmen, kämen zu den Reisekosten auch noch Bussen dazu, die tunesische Behörden wegen illegalen Aufenthalts verhängen. Berichten zufolge, die auch das SEM zur Kenntnis genommen hat, ist die Reise nach Italien günstiger als Bussen der tunesischen Behörden und die Heimreise.

Doch auch Tunesier selbst verlassen ihr Land. Sie sind meist jung und haben in ihrem Land kaum Aussicht auf Arbeit und Einkommen. Sie suchen via Italien ihr Glück in Westeuropa. Die Jugendarbeitslosigkeit in Tunesien beträgt rund 40 Prozent. Bei einer Mehrheit der Tunesier, die nach Italien übersetzen, handelt es sich entsprechend um junge Männer. In der Schweiz haben sie eine äusserst geringe Aussicht auf Asyl. Auch sie schickt die meisten dieser jungen Männer zurück.

Zwei Szenarien für Libyen

Im Vergleich zu Tunesien bleibt die Sicherheitslage in Libyen sehr instabil. Dies ist ein weiterer Grund, weshalb Libyen als Durchgangsland in Richtung Italien hinter Tunesien liegt.

Mit Blick auf Libyen zieht das SEM zwei Szenarien in Betracht. Falls sich die Lage weiter destabilisiert, könnte die Migration aus Libyen im Verhältnis zu Tunesien weiter zurückgehen. Die Milizen, die sich gegenüberstehen und gleichzeitig in den finanziell lukrativen Menschenschmuggel involviert sind, wären in diesem Szenario vermehrt in Kampfhandlungen verwickelt. Sie wären dann mit Krieg beschäftigt und weniger mit der Schleppertätigkeit.

Bleibt demgegenüber eine deutliche Verschärfung der Sicherheitslage in Libyen aus, dürfte die Migration aus Libyen mindestens auf dem Niveau des vergangenen Jahres bleiben oder zunehmen. Dies ist das zweite Szenario, welches das SEM für möglich hält.



Quelle: SEM Grafik Daniel Barben



Die Schweizer Migrationsfachleute gehen davon aus, dass die italienische Regierung gegenüber Tunesien Schritte zur Eindämmung der Migration unternehmen wird, so wie sie das in Form von Kooperationen mit Libyen, Äthiopien und Somalia bereits getan hat.

Doch unser Nachbarland Italien ist nicht allein Zielpunkt der Migrationsrouten aus Libyen und Tunesien; es ist auch Zielland der dritten bedeutenden Route nach Westeuropa.

Seit Oktober ist eine Verschiebung zu beobachten. Von den Flüchtenden, die auf dem Balkan ankommen, wandern viele nicht mehr wie früher via Ungarn, Österreich und Schweiz weiter. An Bedeutung gewinnt stattdessen eine Route, die über Kroatien und Slowenien bis nach Italien führt.

Damit rückt Italien von Süden und von Osten her immer mehr in den Fokus von Asylsuchenden und von Menschen, die Italien als Transitland sehen. Ein kleiner Teil dieser Flüchtenden stellt einen Asylantrag in der Schweiz.

Im März 2023 wurden hierzulande 1893 Asylgesuche gestellt. «Im Mai ist mit einem erneuten Anstieg der Asylgesuche zu rechnen», sagt das SEM. Die höchsten Gesuchszahlen seien im Sommer oder Anfang Herbst zu erwarten.

Vom Balkan nach Italien

Zurzeit gelangen die meisten Asylsuchenden über Griechenland oder Bulgarien und die Balkanroute in die Schweiz. Die weitere Entwicklung hängt davon ab, wie sich die Migration im Mittelmeerraum – namentlich an den Landgrenzen der Türkei zur EU und auf der Balkanroute – weiterentwickelt. Eine Rolle spielt auch, wie stark die Aufnahmekapazitäten in Italien künftig belastet sein werden.

Klar wird bei all diesen Feststellungen und Prognosen, dass die Zahl der Migranten in den nächsten Wochen und Monaten zunehmen wird. Und klar ist auch, dass Italien in der Asyl- und Migrationspolitik alleingelassen wird.

Die EU hat zwar eine Vorstellung, wie Italien entlastet werden soll. Doch die anvisierte quotengerechte Verteilung von Migrierenden auf die Dublin-Mitgliedsländer ist realpolitisch in weiter Ferne. Polen und Ungarn sagen zu Verteilquoten Nein. Und andere EU-Länder, die dazu offiziell Ja sagen, dürften sich zumindest teilweise hinter diesem Nein aus Mittel- und Osteuropa verstecken. Im Juni wird eine Einigung innerhalb der EU erwartet. Diese sieht allerdings ein freiwilliges Verteilsystem für Asylbewerberinnen und Asylbewerber vor.

Benjamin Gafner ist seit dem Jahr 2000 Bundeshausredaktor. Schwerpunkte seiner Berichterstattung betreffen sicherheits- und migrationspolitische Themen. Mehr Infos

