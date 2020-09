Schulbehörde zurückgepfiffen – Flüchtlingskind zu Unrecht in die Sek C eingeteilt Wegen geringer Deutschkenntnisse wurde ein 14-Jähriger in die unterste Stufe der Sekundarschule eingeteilt. Geht nicht, findet das Verwaltungsgericht. Mit einer ungewöhnlichen Begründung. Martin Huber

Deutschunterricht am Berufsbildungszentrum Olten im Rahmen der Integrationslehre für anerkannte Flüchtlinge. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Der Jugendliche mit Jahrgang 2006 war im vergangenen Herbst mit seinem Vater in die Schweiz geflüchtet. In einer Zürcher Gemeinde besuchte der türkische Staatsangehörige zunächst eine Aufnahmeklasse. Auf Beginn des Schuljahres 2020/2021 teilte ihn die Schulbehörde in eine 2. Sekundarklasse, Abteilung C, ein – in die kognitiv am wenigsten anspruchsvolle Stufe.