An Bord

Die Airlines müssen fortan die Kabinen ihrer Maschinen häufiger reinigen: Bei Easyjet wird jedes Flugzeug täglich einem Desinfektionsverfahren unterzogen, das mindestens 24 Stunden lang einen Oberflächenschutz vor Viren bietet.

Künftig sind die Sicherheitsdemonstrationen an Bord um ein Kapitel reicher: Die Flugbegleiter sollen laut EASA den Passagieren zeigen, wie sie im Notfall ihre Schutzmasken ausziehen und sie durch die Sauerstoffmasken austauschen.

Was in der Economy zudem längst Tatsache ist, wird wohl auch in der Business- und der Firstclass umgesetzt: Die EU-Behörde legt den Airlines nämlich nahe, Essen und Trinken nur noch verpackt zu verteilen. Die Billig-Airline Easyjet hat bereits ihr Verpflegungskonzept angepasst und kündigt an, dass an Bord ihrer Kurzstreckenflüge «zunächst keine Getränke und Speisen serviert» werden.