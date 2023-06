Redeschwall im Zürcher Kantonsrat – Flughafendebatte ufert aus – Pistenentscheid wird vertagt Das Mitteilungsbedürfnis zu den geplanten Pistenverlängerungen war im Kantonsparlament immens. Die Folge: Ein Entscheid wird erst nach den Sommerferien fallen. Pascal Unternährer

1 / 7 Sie alle äusserten sich zur Pistenfrage am Flughafen Zürich: Barbara Franzen (FDP) … Foto: Sabina Bobst

Nicht weniger als 28 Rednerinnen und Redner haben sich am Montag im Kantonsrat zur Frage geäussert, ob zwei Flughafenpisten verlängert werden sollen. Am Ende, nach drei Sitzungsstunden, figurierten noch 15 weitere Votantinnen und Votanten auf der Rednerliste – notabene obwohl die Rednerliste anderthalb Stunden zuvor per Ordnungsantrag geschlossen worden war. Und obwohl es noch nicht um die Kernfrage gegangen war, sondern – zumindest formal – um zwei Minderheitsanträge.