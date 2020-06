Spezielle Trikots - auf beiden Seiten

Während die Bayern heute erstmals in ihrem neuen Heimtrikot auflaufen, tritt die Eintracht mit einem Sondertrikot an. Das gaben die Hessen wenige Stunden vor dem Anpfiff bekannt. Statt des Namens des Hauptsponsors werden die Spieler den Schriftzug «#blacklivesmatter» auf der Brust tragen. Der Club setzt damit ein Zeichen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.

«Wir leben tagtäglich in unserer Mannschaft vor, dass Hautfarbe, Herkunft und Religion in einer Gemeinschaft keine Rolle spielen. Jeder ist für jeden da – auf dem Feld und ausserhalb. Das sollte auch in unserer Gesellschaft, egal wo, der Fall sein», erklärte Sportvorstand Fredi Bobic. «Wir stehen als Team und als Eintracht Frankfurt zusammen gegen jede Form von Rassismus und wollen das heute auch entsprechend nach aussen tragen.»