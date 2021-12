Gewinnen Sie Tickets – Footloose – The Musical Neuinszenierung vom Londoner West End

«Footloose» ZVG

«Footloose» gilt als einer der erfolgreichsten Tanzfilme und eroberte auch als Musical die Gunst des Publikums im Sturm. Nun kommt die Neuinszenierung vom Londoner West End in die Schweiz und bringt die grossartigen Songs wie «Holding Out for a Hero», «Almost Paradise», «Let’s Hear It for the Boy» und natürlich «Footloose» weider auf die Bühne. «Footloose» war 1984 der Kino-Blockbuster schlecht hin. Während Monaten belegten die Songs die Spitzenplätze der Radiocharts und sorgen auch heute noch für einen mitreissenden Musicalsoundtrack.

Die SonntagsZeitung verlost 25 × 2 Tickets der 1. Kategorie von «Footloose – The Musical» für ein Datum nach Wahl.

Das Musical erzählt die Geschichte des tanzbegeisterten Teenagers Ren McCormack, der ins Südstaatenkaff Bomont zieht. Im verschlafenen Nest sind laute Musik und der öffentliche Tanz für Minderjährigen verboten, da dies Drogen- oder Alkoholmissbrauch fördern könnte. Die ungewöhnliche Regelung entstand nach einem tödlichen Autounfall von fünf Teenagern, die sich auf dem Heimweg von einer Party befanden. Unter den Opfern befand sich auch der Sohn von Reverend Shaw Moore, der zu einem der hartnäckigsten Befürworter des Tanzverbots gehört. Ren McCormack setzt sich mit allen Mitteln für die Aufhebung dieser Vorschriften ein und wird auch von Ariel der Tochter des Reverends unterstützt. Ren und Ariel suchen weitere Verbündete, um sich gegen die Vorschrift aufzulehnen. Zusammen planen sie eine grosse Party in der Stadt, um damit eine Aufhebung des Verbots zu bewirken. Schlussendlich gelingt den Jugendlichen sogar, die Zustimmung des Reverends zu erhalten.

So nehmen Sie teil:

Per Telefon (CHF 1.50/Anruf)

Rufen Sie an und teilen Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse mit: Telefon 0901 500 071

Per SMS (CHF 1.50/SMS)

Senden Sie eine SMS mit dem Code SZ1 sowie Ihrem Namen und Ihrer Adresse an die Nr. 3113

Per Internet: https://www.share-solution.ch/sz/leserangebot1

Teilnahmeschluss: Mittwoch, 22. Dezember 2021

Teilnahmebedingungen:

Mehrfachteilnahmen sind nicht zugelassen und werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den Bestimmungen unter www.share-solution.ch/teilnahmebedingungen-tamedia einverstanden.