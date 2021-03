Credit Suisse im Gläubigerausschuss – Forderungen von über einer Milliarde Franken an Greensill 34 Gläubiger fordern vom insolventen Finanzdienstleister offenbar über 1,26 Milliarden Franken. Ausserdem wurde ein Gläubigerausschuss eingesetzt, in welchem sich unter anderem Vertreter der Credit Suisse befinden.

Schild am Eingang der Greensill-Bank in Bremen. Die Tochtergesellschaft von Greensill Capital wurde von der deutschen Finanzaufsicht Bafin geschlossen. Foto: Sina Schuldt (Keystone)

Mehrere Gläubiger des insolventen britischen Finanzdienstleisters Greensill haben nach Angaben des Insolvenzverwalters ihre Forderungen auf mehr als 1,75 Milliarden australische Dollar (1,26 Milliarden Franken) beziffert. Bei einem Treffen mit der australischen Muttergesellschaft, der Holding Greensill Capital Pty, hätten 34 Gläubiger diese Summe genannt, teilte der Insolvenzverwalter Grant Thornton am Freitag mit.

Die Forderungen seien noch nicht verifiziert. Man sei zudem vom deutschen Bankenverband über eine Eventualverbindlichkeit von fast zwei Milliarden Euro an die australische Mutter informiert worden. «Diese Forderung erscheint nicht in den Büchern des Unternehmens und wurde von den Verwaltern nicht formell überprüft», hiess es in der Erklärung des Insolvenzverwalters.

Der britische Lieferkettenfinanzierer hatte in der vergangenen Woche Insolvenz angemeldet. Am Dienstag hatte die deutsche Finanzaufsicht BaFin ein Insolvenzverfahren für die in Bremen ansässige Tochter Greensill Bank eingeleitet.

Gläubigerausschuss eingesetzt

Bei dem ersten virtuellen Gläubigertreffen der britischen Greensill am Freitag sei ein Gläubigerausschuss eingesetzt worden, dem unter anderem Vertreter des japanischen Investors Softbank und der Schweizer Grossbank Credit Suisse angehören. An dem Treffen nahmen zudem Vertreter der australischen Finanzbehörde und der Unternehmensaufsicht teil sowie des deutschen Bankenverbandes.

Dem Insolvenzverwalter zufolge solle den Gläubigern in etwa drei Wochen ein Bericht vorgelegt werden, eine zweite Versammlung solle am 22. April folgen. Dann soll darüber entschieden werden, ob die Firma liquidiert wird oder ein Restrukturierungsvorschlag grünes Licht bekommt.

Greensill Capital Pty Ltd wurde 2011 von dem australischen Banker Lex Greensill gegründet. Die Holding hat ihren Sitz in Australien, das operative Geschäft ist in der britischen Tochter Greensill Capital UK gebündelt.

SDA