Wer wird Schweizer Meister?

Die Eishockey-Saison mündet mal wieder mitten im Frühling. Draussen sind die Temperaturen schon auf sommerliche Höhen angestiegen, sogar der Fussballmeister könnte am Samstag endgültig feststehen. In der National League aber steht die Entscheidung noch aus – und gipfelt zwischen den ZSC Lions und dem HC Lugano am Freitag in der Resega in der dramatischsten aller Entscheidungen: Einem siebten Spiel im Playoff-Final.

Wer setzt sich durch?