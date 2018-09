Diese Woche geht es in einer Aufgabe um eine spezielle 9-stellige Zahl. Die zweite dreht sich um an einer Tafel ausradierte Zahlen. Viel Spass beim Knobeln – und wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Spezielle 9-stellige Zahl

Man ordne die Ziffern von 1 bis 9 so als 9-stellige Zahl an, dass je zwei aufeinanderfolgende Ziffern eine Zahl bilden, die gleich dem Produkt zweier Zahlen k und l mit k, l Elemente von {1,..., 9} ist.



Aufgabe 2: Ausradierte Zahlen

An der Tafel standen fünf nicht notwendigerweise verschiedene reelle Zahlen. Für jedes mögliche Paar von diesen Zahlen berechnete Julien dessen Summe, schrieb diese zehn Ergebnisse



1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10



an die Tafel und wischte die ursprünglichen Zahlen weg. Bestimme alle möglichen Werte, die das Produkt der weggewischten Zahlen annehmen kann.





Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

