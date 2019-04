Diese Woche geht es in einer Aufgabe um ein Fest zweier Adelshäuser. Die andere dreht sich erneut um die Teilbarkeit von Zahlen. Viel Spass beim Knobeln – und wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Die Teilbarkeitskette

Schreiben Sie 5 ganze positive Zahlen so in eine Zeile, dass

– jede Ziffer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 genau ein Mal verwendet wird,

– jede Zahl von der zweiten beginnend durch die vorhergehende Zahl teilbar ist.

Es gibt mehrere Lösungen.



Aufgabe 2: Das Adelsfest

Zwei grosse Adelshäuser trafen sich zu einem Fest, beide vertreten durch mindestens ein männliches und mindestens ein weibliches Mitglied. Jedes Mitglied eines Hauses begrüsste jedes Mitglied des anderen Hauses.



– Wenn sich zwei Männer begrüssten, schüttelten sie sich die Hände.

– Wenn sich zwei Frauen oder eine Frau und ein Mann begrüssten, verbeugten sie sich voreinander.



Insgesamt kam es während der Begrüssung zu 85 Handschlägen und 162 Verbeugungen. Wie viele Frauen waren auf dem Fest anwesend?



Hinweis: Es zählt als EINE Verbeugung, wenn sich ZWEI Personen voreinander verbeugen.





Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

