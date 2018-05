Diese Woche handelt die erste Aufgabe vom Alter diverser Studenten. In der zweiten geht es um die Aufteilung eines Bretts. Viel Spass beim Knobeln – und wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Das Alter der Studenten

Die fünf Studenten Clark, Donald, Jack, Robin und Steven heissen mit Nachnamen (in irgendeiner Reihenfolge) Clarkson, Donaldson, Jackson, Robinson und Stevenson.



Clark ist ein Jahr älter als Clarkson,

Donald ist zwei Jahre älter als Donaldson,

Jack ist drei Jahre älter als Jackson,

Robin ist vier Jahre älter als Robinson.



Wer ist älter, Steven oder Stevenson, und wie gross ist ihr Altersunterschied?



Aufgabe 2: Das Brett

In einem 10 x 10-Brett sind 25 Felder in der linken oberen 5 x 5-Ecke schwarz, alle anderen Felder sind weiss. Das Brett ist in zusammenhängende Stücke mit verschiedenen Formen und Grössen aufgeteilt, und zwar so, dass jedes Stück dreimal so viele weisse Felder wie schwarze Felder enthält.



Welches ist die grösste Anzahl Stücke bei so einer Aufteilung?







Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

Die Folge von letzter Woche gibt es hier. Die Auflösung finden Sie kommenden Donnerstag in unserem Lösungsartikel. Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtsler haben, teilen Sie sie gern unten. Sehen Sie aber bitte von der Auflösung ab. (Tages-Anzeiger)