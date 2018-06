Diese Woche geht es in der ersten Aufgabe um die Zusammensetzung eines klassichen Fussballs. Die zweite dreht sich um ein Fussballturnier mit 16 Mannschaften. Viel Spass beim Knobeln – und wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Der klassische Fussball

Ein Fussball besteht aus 32 Stücken. Einige sind weisse Sechsecke, einige sind schwarze Fünfecke. Jedes schwarze Stück grenzt nur an weisse, jedes weisse Stück grenzt an drei schwarze und drei weisse Stücke. Wie viele Stücke jeder Farbe gibt es?



Aufgabe 2: Das Fussballturnier

16 Fussballmannschaften spielen ein Turnier. Jede Mannschaft spielt gegen jede andere genau ein Mal. Für einen Sieg gibt es 3 Punkte, für ein Unentschieden 1 Punkt, für eine Niederlage 0 Punkte. Wir nennen eine Mannschaft erfolgreich, wenn sie mindestens die Hälfte der maximal möglichen Punkte gesammelt hat. Wie viele erfolgreiche Mannschaften kann es geben?





Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

