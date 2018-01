Diese Woche gibt es eine Aufgabe mit Zahlen auf Karten. Die andere Aufgabe hat mit einem 18-Eck zu tun. Viel Spass beim Knobeln – und wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Das Kartenrätsel

Drei Karten, jede mit einer natürlichen Zahl bedruckt, liegen verdeckt auf dem Tisch. Den drei Personen Lefty, Middly und Righty wird gesagt, dass



A. Alle Zahlen verschieden sind,

B. Ihre Summe 13 ist,

C. Die Zahlen von links nach rechts in aufsteigender Reihenfolge angeordnet sind.



Zuerst schaut Lefty die linke Karte an und sagt:

«Ich habe nicht genug Information, um die anderen beiden Zahlen zu bestimmen.»

Dann schaut Righty die rechte Karte an und sagt:

«Ich habe nicht genug Information, um die anderen beiden Zahlen zu bestimmen.»

Schliesslich schaut Middly die mittlere Karte an und sagt:

«Ich habe nicht genug Information, um die anderen beiden Zahlen zu bestimmen.»

Angenommen, jede Person weiss, dass die anderen richtige Schlussfolgerungen ziehen, und hört, was sie sagen.

Welche Zahl ist auf die mittlere Karte gedruckt?



Aufgabe 2: 18-Eck

Ein regelmässiges 18-Eck ist in 18 Fünfecke aufgeteilt (X, Y und Z haben hier keine Bedeutung): Jedes Fünfeck ist kongruent zum Fünfeck ABCDE: Alle Seiten des Fünfecks haben die gleiche Länge. Man bestimme alle Winkel A, B, C, D und E im Fünfeck ABCDE.





Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

