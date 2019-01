Das Suko-Rätsel

Diese Woche geht es in einer Aufgabe um ein Suko Puzzle. Die andere dreht sich um einen Turm, der sich nur eingeschränkt auf einem kleinen Schachfeld bewegen darf. Viel Spass beim Knobeln – und wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Das Suko Puzzle

Im Suko Puzzle müssen die Ziffern von 1 bis 9 so in der Tabelle platziert werden, dass die eingekreisten Zahlen mit der Summe der Zahlen in den umliegenden Zellen übereinstimmen.



Bestimme alle möglichen Lösungen des Suko Puzzles unten.





Aufgabe 2: Eingeschränkter Turm

Auf einem 5x5-Schachbrett steht in der linken unteren Ecke ein Turm. Der Turm ist eingeschränkt, das heisst, er kann nicht nach links oder nach unten ziehen.



Wie viele Möglichkeiten gibt es für den Turm, in die rechte obere Ecke zu gelangen? Dabei werden zwei Wege als unterschiedlich angesehen, wenn die Abfolge der besuchten Felder unterschiedlich ist.





Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.