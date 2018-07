Das Trapez

Diese Woche geht es in einer Aufgabe um ein Trapez. Die zweite dreht sich zum Abschluss der WM erneut um Fussball. Viel Spass beim Knobeln – und wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Winkel im Trapez

Ein gleichschenkliges Trapez wird durch seine beiden Diagonalen in zwei gleichschenklige Dreiecke aufgeteilt. Bestimme die Winkel dieses Trapezes.



Aufgabe 2: Der Favoritenschreck

16 Teams spielen ein Fussballturnier – jedes Team spielt gegen jedes Team genau ein Mal. Wie immer gibt es für einen Sieg 3 Punkte, für ein Unentschieden 1 Punkt und 0 Punkte für eine Niederlage. Am Ende des Turniers hatten alle Mannschaften eine unterschiedliche Anzahl Punkte.



Das Team «Favoritenschreck» hat gegen alle Teams verloren, die am Ende des Turniers weniger Punkte hatten als Favoritenschreck. Was ist das beste Ergebnis, welches das Team Favoritenschreck erzielen könnte? Bestimme den Platz dieses Teams.





Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

Die Folge von letzter Woche gibt es hier. Die Auflösung finden Sie kommenden Donnerstag in unserem Lösungsartikel. Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtsler haben, teilen Sie sie gern unten. Sehen Sie aber bitte von der Auflösung ab. (Tages-Anzeiger)