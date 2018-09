Diese Woche geht es in einer Aufgabe um die ersten 17 Zahlen. Die zweite dreht sich um ein gefaltetes Quadrat. Viel Spass beim Knobeln – und wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Die ersten 17 Zahlen

Nadja wählte aus den Zahlen 1, 2, 3, . . . , 17 zwei verschiedene aus und multiplizierte sie. Zu ihrem Erstaunen war der Wert dieses Produktes gleich der Summe der fünfzehn Zahlen, die sie nicht ausgewählt hatte.



Welche Zahlen hatte Nadja sich ausgesucht?



Aufgabe 2: Das gefaltete Quadrat

Ein quadratisches Blatt Papier wird so gefaltet, dass eine der Ecken genau auf der gegenüberliegenden Seite des Quadrats zu liegen kommt. Wie in der Abbildung zu sehen ist, gibt es ein kleines Dreieck, das über das ursprüngliche Quadrat hinausragt. Die ausserhalb liegende Seite des kleinen Dreiecks, die an die Faltlinie grenzt, hat eine Länge von 8 cm und die Länge der anderen ausserhalb liegenden Seite ist 6 cm: Bestimmen Sie die Seitenlänge des quadratischen Blatt Papiers.





Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

