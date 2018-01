Diese Woche gibt es erneut einen Kryptarithmus. Bei der zweiten Aufgabe geht es um das Ergebnis eines 100-Meter-Laufs. Viel Spass beim Knobeln – und wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Der Kryptarithmus

Kryptarithmen sind Rechnungen mit Buchstaben. Dabei gelten folgende Regeln:



• Jeder Buchstabe ersetzt genau eine Ziffer.

• Verschiedene Buchstaben entsprechen verschiedenen Ziffern.

• Nach dem Ersetzen muss die Rechnung stimmen.

• Die Zahlen dürfen nicht mit null beginnen.

• Die Zuordnung von Buchstaben und Zahlen wird bei jeder Aufgabe neu vergeben.



Ein Beispiel: Der Code I + BB = ILL hat die Lösung 1 + 99 = 100



Hier die Aufgabe: MIX + FUN + AND = MATH.



Aufgabe 2: Der 100-Meter-Lauf

Über das Ergebnis eines 100-Meter-Laufs mit 6 Teilnehmern, von denen keine zwei die gleiche Zeit erreichten, wurden folgende Aussagen gemacht:



1. A wurde nicht Zweiter, oder B wurde Erster.

2. A wurde Zweiter, und C wurde Vierter.

3. A wurde Zweiter, und B wurde Dritter.

4. C wurde Vierter, oder B wurde Fünfter.



Entscheide, ob es möglich ist, dass



a) alle vier Aussagen,

b) genau drei dieser Aussagen,

c) genau zwei dieser Aussagen,

d) genau eine dieser Aussagen,

e) keine dieser Aussagen



gleichzeitig wahr sind.





Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

Die Folge von letzter Woche gibt es hier. Die Auflösung finden Sie kommenden Donnerstag in unserem Lösungsartikel. Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtsler haben, teilen Sie sie gern unten. Sehen Sie aber bitte von der Auflösung ab. (Tages-Anzeiger)