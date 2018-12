Mit dieser Ausgabe geht der Zahlendreher in die Weihnachtsferien. Er meldet sich im Januar zurück und wünscht schöne Festtage und einen guten Rutsch. Diese Woche geht es in einer Aufgabe um erstaunliche Zahlen. Die zweite dreht sich um einen Holzfäller, der eine Optimierungsaufgabe zu lösen hat. Viel Spass beim Knobeln – und wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Erstaunliche Zahlen

Eine natürliche Zahl n wird erstaunlich genannt, wenn sie gleich dem Produkt aller ihrer Teiler (ausser der Zahl selbst) ist. Zum Beispiel ist 6 ist die erste erstaunliche Zahl, da 6 = 1 · 2 · 3 gilt.



Bestimme die zehnte erstaunliche Zahl.



Aufgabe 2: Der Holzfäller

In einem Computerspiel hat Franz 100 Energieeinheiten, als er anfängt, Baumstämme zu zersägen. In jeder Minute kann er sich entscheiden, entweder n Baumstämme zu zersägen und dabei eine Energieeinheit zu verbrauchen, wenn n die Anzahl seiner momentan vorhandenen Energieeinheiten ist, oder zu rasten – und dabei natürlich keine Baumstämme zu zersägen – und eine Energieeinheit aufzunehmen.



Was ist die grösste Anzahl an Baumstämmen, die Franz innerhalb von 60 Minuten zersägen kann?





Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

Die Folge von letzter Woche gibt es hier. Die Auflösung finden Sie kommenden Donnerstag in unserem Lösungsartikel. Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtsler haben, teilen Sie sie gern unten. Sehen Sie aber bitte von der Auflösung ab. (Tages-Anzeiger)