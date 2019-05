Diese Woche geht es in einer Aufgabe um die Aufteilung eines Kirschkuchens. Die andere dreht sich um spezielle vierstellige Zahlen. Viel Spass beim Knobeln – und wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Der Kirschkuchen

Schneewittchen hat für die 7 Zwerge diesen quadratischen Kuchen mit runden Kirschen gebacken:



Dann hat Schneewittchen ein kleines 1 x 1-Stück gegessen. Nun versucht sie, den Rest des Kuchens in 7 kongruente Stücke zu zerschneiden, und zwar so, dass auf jedem Stück genau eine Kirsche liegt.



Hilf dem Schneewittchen, d.h. wähle ein 1 x 1-Stück aus und zerschneide den Rest wie gewünscht.



Aufgabe 2: 4-stellige Zahlen mit 3er-Differenzen

Wie viele vierstellige Zahlen mit der Eigenschaft, dass die Differenz zweier Nachbarziffern immer genau 3 beträgt, gibt es?





Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

Die Folge von letzter Woche gibt es hier. Die Auflösung finden Sie kommenden Donnerstag in unserem Lösungsartikel. Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtsler haben, teilen Sie sie gern unten. Sehen Sie aber bitte von der Auflösung ab. (Tages-Anzeiger)