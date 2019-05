Der Panzer und der Flieger

Diese Woche geht es in einer Aufgabe um Zahlen in einem Gitter. Bei der zweiten handelt es sich um eine Art Schiffeversenken, nur mit Flugzeug und Panzer. Viel Spass beim Knobeln – und wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Das Gitter

Die Zahlen von 1 bis 10 sollen so in die 10 Kreise im Bild eingetragen werden, dass die Summe der Zahlen in den vier Ecken in jedem der drei Quadrate gleich ist:



Welches ist der kleinstmögliche Wert dieser Summe?



Aufgabe 2: Der Panzer und das Flugzeug

Auf einem quadratischen Feld, das aus 25 Quadraten mit der Seitenlänge 1 besteht, steht ein gut getarnter Panzer. Ein Flieger schiesst auf die einzelnen 1x1-Quadrate des Feldes. Jeder Schuss trifft ein 1x1-Quadrat. Wenn der Panzer getroffen ist, rollt er mit Mühe in ein benachbartes 1x1-Quadrat, wenn nicht, bleibt der Panzer stehen. Nach dem Schuss weiss der Pilot des Fliegers nicht, ob der Panzer getroffen wurde. Um den Panzer zu vernichten, muss man ihn 2-mal treffen.



Welches ist die minimale Anzahl Schüsse, mit der man den Panzer mit Sicherheit vernichten kann?





