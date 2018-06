Diese Woche sind in der ersten Aufgabe Rechenzeichen in einer Gleichung gesucht. Die zweite dreht sich um einen hungrigen Käfer. Viel Spass beim Knobeln – und wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Die Gleichung

Für welche Werte von n kann man in der Gleichung



1 * 2 * 3 * 4 * 5 * ... * n = 100



jeden * so durch + oder - ersetzen, dass die Gleichung stimmt?



Aufgabe 2: Der hungrige Käfer

Ein Kantenmodell eines Würfels ist mit Honig bestrichen. In einer Ecke des Würfels sitzt ein Käfer. Welches ist die minimale Länge des Weges, den der Käfer zurücklegen muss, um den ganzen Honig zu essen?





Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

Die Folge von letzter Woche gibt es hier. Die Auflösung finden Sie kommenden Donnerstag in unserem Lösungsartikel. Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtsler haben, teilen Sie sie gern unten. Sehen Sie aber bitte von der Auflösung ab. (Tages-Anzeiger)