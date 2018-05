Diese Woche handelt die erste Aufgabe von einem gelöcherten Brett. In der zweiten gilt es, einen magischen Stern zu knacken. Viel Spass beim Knobeln – und wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Gelöchertes Brett

Von einem 9 x 9-Brett wurden 16 1 x 1-Felder, deren Zeilen und Spaltennummer gerade sind, entfernt. Man zerschneide das gelöcherte Brett so in rechtwinklige n x m-Stücke, dass die Anzahl der 1 x 1-Stücke minimal ist.



Aufgabe 2: Der magische Stern

Man trage die Zahlen von 1 bis 12 (jede nur einmal) so in die markierten Punkte des Sterns ein, dass die Zahlen aller sechs Verbindungslinien dieselbe Summe ergeben:





Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

