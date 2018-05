Diese Woche handelt die erste Aufgabe von einem Produkt mit Primziffern. Die zweite dreht sich um Dominosteine in einer Tabelle. Viel Spass beim Knobeln – und wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Produkt mit Primziffern

Das Produkt einer dreistelligen Zahl und einer zweistelligen Zahl sieht so aus:



Der Buchstabe p steht für irgendeine Primziffer (also p ungleich 1).



Bestimme die beiden Faktoren und das Produkt.



Aufgabe 2: Die Dominosteine

Fülle die Zeilen der Tabelle mit positiven Ziffern aus, und zwar so, dass



1. In jeder Zeile und in jeder Spalte fünf verschiedene Ziffern stehen.

2. Für jeden Dominostein in einer Zeile die Zahl links oben der grösste gemeinsame Teiler der Summe der Zahlen in diesem Stein und von der Summe der Zahlen in der ganzen Zeile ist.

3. Für jeden Dominostein in einer Spalte die Zahl links oben der grösste gemeinsame Teiler der Summe der Zahlen in diesem Stein und der Summe der Zahlen in der ganzen Spalte ist.





Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

Die Folge von letzter Woche gibt es hier. Die Auflösung finden Sie kommenden Donnerstag in unserem Lösungsartikel. Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtsler haben, teilen Sie sie gern unten. Sehen Sie aber bitte von der Auflösung ab. (Tages-Anzeiger)