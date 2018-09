Diese Woche geht es in einer Aufgabe um die Zerlegung der Zahl Hundert in Brüche und Summen. Die zweite dreht sich um gestrichene Ziffern in einer neunstelligen Zahl. Viel Spass beim Knobeln – und wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Die brüchige Zahl 100

Mit Hilfe von Pluszeichen und Brüchen soll man eine 100 darstellen. Dabei darf man jede Ziffer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 genau einmal benutzen.

Ein Beispiel wäre 70 + 24 9/18 + 5 3/6 = 100.



Finde so viele verschiedene Darstellungen wie möglich.



Aufgabe 2: Gestrichene Ziffern

Finde die grösste 9-stellige Zahl mit den folgenden Eigenschaften:



- Alle Ziffern sind verschieden.

- Für jedes k = 1, 2, . . . , 9 gilt: Wenn die k-te Stelle von links gestrichen wird, ist die resultierende 8-stellige Zahl durch k teilbar.





Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

