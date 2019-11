Diese Woche geht es in einer Aufgabe um Drachen mit verschieden vielen Köpfen. Die andere dreht sich um Primzahlen. Viel Spass beim Knobeln – wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Im Drachenland

In einem Drachenland leben Drachen mit einem, zwei, drei oder vier Köpfen.



a) Können 30% der Drachen 60% der Köpfe haben?

b) Können 30% der Drachen 65% der Köpfe haben?



Aufgabe 2: 6 Primzahlen

Wir möchten natürliche, nicht unbedingt verschiedene Zahlen in die Zellen einer 3 x 3-Tabelle schreiben und zwar so, dass die 3 Summen der Zahlen in den Zeilen der Tabelle und die 3 Summen in ihren Spalten sechs verschiedene Primzahlen ergeben.



Bestimmen Sie die kleinstmögliche Summe der Zahlen in der Tabelle.





Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

Die Folge von letzter Woche gibt es hier. Die Auflösung finden Sie kommenden Donnerstag in unserem Lösungsartikel. Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtsler haben, teilen Sie sie gern unten. Sehen Sie aber bitte von der Auflösung ab.